Берлин, 5 ноября, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Если бы объединения Германии не произошло, Ангела Меркель, канцлер ФРГ, после выхода на пенсию первым делом отправилась бы в США. Об этом она 5 ноября рассказала журналу Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Меркель в интервью, приуроченном к очередной годовщине падения Берлинской стены (9 ноября), сказала, что тогда, 30 лет назад, мечтала побывать в США: полюбоваться на Скалистые горы, «ехать на машине и слушать Брюса Спрингстина».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель назвала падение Берлинской стены «моментом счастья в немецкой истории».