Ярославль, 5 ноября, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Проект застройки ярославской площади Волкова представлен в Москве на V международной специализированной выставке «Denkmal», которая проходит с 5 по 7 ноября. Фотографии макета застройки опубликовал на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Страница Романа Колесова в Facebook Макет застройки площади Волкова

Как видно на фотографиях, размещенных Романов Колесовым, проект реконструкции площади Волкова занимает центральное место на стенде Ярославской области.

Страница Романа Колесова в Facebook Стенд Ярославской области на выставке в Москве

Рядом размещен и макет. На нем хорошо видно, что планируется построить. Новое здание отчасти повторяет объемы бывшей гостиницы Кокуева, построенной в XIX веке и снесенной в 1980-х годах. Однако историческое здание было построено в форме каре, новый проект предполагает не только восстановление здания, но и застройку двора бывшей гостиницы. Видимо, таким образом застройщик планирует компенсировать существенные расходы, связанные с подготовкой к стройке в зоне достопримечательного места федерального значения.

Долгое время власти отрицали планы по возвращению проекта застройки центральной площади, расположенной в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и достопримечательного места федерального значения «Исторический центр Ярославля». О невозможности застройки писал в своем ответе замгубернатора Андрей Шабалин. Мэр Ярославля Владимир Волков на вопрос депутата муниципалитета 30 октября заявил, что никаких обращений в мэрию не поступало, и «эта информация проходит только в СМИ, сказать нечего».

Между тем корреспондент ИА REGNUM на основании анализа судебных решений и данных собственных источников установил, что проект застройки возрожден. Напомним, площадь была сдана в аренду под строительство торгово-развлекательного комплекса в 2007 году со сроком сдачи в 2014 году, однако проект не был реализован. Между тем мэрия Ярославля продлила договор аренды до 2021 года и отказалась от иска о его расторжении. Застройщиком выступает компания «Спектр-Холдинг». Связанный с этой компанией депутат Ярославской областной думы Яков Якушев также присутствовал на выставке.

Пока неясно, поддерживают ли власти Ярославской области проект застройки, который вызывает неоднозначную реакцию горожан. Строительство на центральной площади города, через которую проходят основные транспортные потоки, будет сопряжено с долговременными неудобствами для жителей. Значительную опасность стройка может создать для соседних памятников архитектуры — Знаменской башни, театра имени Волкова и других. Рядом с новым зданием невозможно разместить парковки. Все это вопросы, на которые пока ни власти, ни застройщик не отвечают.