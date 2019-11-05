Весь мир, 23 апреля, 2015, 07:20 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Монако» (0:0) в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов. Таким образом, благодаря победе в домашней встрече со счётом 1:0 итальянский клуб пробился в полуфинал турнира.

После футбольного «сражения» главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру своей команды.

«Сегодня перед нами стояла задача выхода в полуфинал, — приводит Tmw слова наставника „старой синьоры“. — Матч получился не самым лучшим, но против „Монако“ играть непросто».

«В защите мы практически ничего не позволили сопернику, за исключением небольших ошибок в концовке, — добавил Аллегри. — „Ювентус“ не делал никаких расчетов, мы хотели забить гол. Тем не менее, воспользоваться некоторыми ситуациями нам не удалось. Быть в числе лучших команд Европы — производит определенный эффект. Я очень рад за игроков, мы неплохо идем в Лиге чемпионов. Теперь команда осталась в компании трех сильнейших клубов. Конечно, впереди нас ждет еще больше трудностей».

В свою очередь, главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции заявил, что он остался доволен выступлением своей команды в Лиге чемпионов.

«Я разочарован результатом, но горжусь нашей игрой в двух матчах, — приводит слова Жардима Football Italia. — Что касается судейских решений, но оставлю этот вопрос для обсуждения журналистам. Это не моя работа. Мы хорошо представили Францию и Монако в ходе этой превосходной кампании в Лиге чемпионов. Мы показали всей Европе, что можем играть в хороший футбол. Теперь надо сосредоточиться на достижении своих целей в чемпионате Франции».

Напомним, ранее путевку в полуфинал Лиги чемпионов оформили «Барселона», «Бавария» и «Реал».