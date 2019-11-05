Москва, 5 ноября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина удивило количество различных значков на куртке одного из участников студенческих строительных отрядов, которые пришли на встречу с президентом в Кремль.

Kremlin.ru Представители движения студенческих отрядов на встрече с Владимиром Путиным

«У Вас сколько значков! Как у Леонида Ильича Брежнева», — заметил Путин, обращаясь к командиру центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаилу Киселеву.

«Еще, конечно, не до конца», — отреагировал Киселев.

«Но целуется так же», — последовала ироничная реплика от кого-то из участников встречи.

«Главное, чтобы знал, с кем целоваться», — заметил президент.

«Только с любимой женой. И могу сына на ночь», — заверил Киселев.

Добавим, что в конце встречи Владимиру Путину подарили стройотрядовскую куртку, которую он сразу же надел.

Движение студенческих отрядов сегодня объединяет 240 тысяч юношей и девушек, которые в свободное от учёбы время работают в различных направлениях — строительстве, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.