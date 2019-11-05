Москва, 5 ноября, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями строительных отрядов заявил, что он не помнит такого случая, чтобы стройотряды не выполнили задачи, которые перед ними стояли. Встреча состоялась сегодня, 5 ноября, в Кремле.

Kremlin.ru На встрече Владимира Путина с представителями движения студенческих отрядов

В начале встречи Путин отметил, что все её участники из стройотрядов очень красивые. Также глава государства сказал, что он вообще не припомнит такого случая, когда строительные отряды не выполняли поставленные перед ними задачи.

«Сам по себе факт участия в стройке, работе, нахождение вместе в одной компании, причём объединённые общим делом — это всегда приятно, всегда настраивает на рабочий лад, создаёт атмосферу хорошую», — сказал президент России.

Он отметил, что знает это лично по собственному опыту, а также опыту своих друзей, которые в свое время проходили через стройотряды.