Перепись в Кении: население увеличилось до 49 млн человек
Найроби, 5 ноября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Национальный департамент статистики Кении опубликовал отчёт о переписи населения и представил на рассмотрение президенту страны Ухуру Кениате.
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Кенийские женщины
Согласно результатам проведённой переписи населения, население восточно-африканской страны увеличилось с 38,6 до 47,6 миллионов человек в период с 2009 по 2019 гг.
Кроме того, по информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», результаты показали, что количество мужчин в стране составило 24 млн человек, женщин — 23,6.
Округа Найроби, Киамбу, Накуру, Какамега, Бунгома и Килифи являются шестью районами с наибольшим количеством населения.
Также в Кении было зарегистрировано 1524 интерсексуалов.