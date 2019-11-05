Найроби, 5 ноября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Национальный департамент статистики Кении опубликовал отчёт о переписи населения и представил на рассмотрение президенту страны Ухуру Кениате.

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Согласно результатам проведённой переписи населения, население восточно-африканской страны увеличилось с 38,6 до 47,6 миллионов человек в период с 2009 по 2019 гг.

Кроме того, по информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», результаты показали, что количество мужчин в стране составило 24 млн человек, женщин — 23,6.

Округа Найроби, Киамбу, Накуру, Какамега, Бунгома и Килифи являются шестью районами с наибольшим количеством населения.

Также в Кении было зарегистрировано 1524 интерсексуалов.