Екатеринбург, 5 ноября, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Три ведущих сотрудника свердловского онкодиспансера уволились по собственному желанию. Об этом пишут местные СМИ.

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На прошлой неделе из медучреждения ушли глава химиотерапевтической службы, заведующий центром амбулаторной химиотерапии и заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии.

До этого диспансер покинули экс-заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист, заместитель главного врача по лучевой диагностике, заведующий гинекологическим отделением и заведующий проктологическим отделением.

Тем не менее в свердловском минздаве не видят проблемы в случившемся. По данным ведомства, с января по ноября 2019 года в медучреждении стало работать на 24 врача больше — если раньше их было лишь 267, то сейчас — 291.

«Никакой кадровой проблемы нет, медицинская помощь оказывается в штатном режиме», — сказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на всю страну прогремело массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила. После вмешательства властей и улучшения условий работы врачей удалось уговорить вернуться на работу.