Ашхабад, 5 ноября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Жители Марыйской и Лебапской областей Туркмении не могут получить свои зарплаты, пенсии и социальные пособия из-за отсутствия денег в большинстве банкоматов Туркмении этих регионов, передает «Азатлык».

(сс) mrganso Банкомат

Несмотря на это, люди продолжают занимать очередь к банкоматам. Поскольку люди в очередях начали возмущаться действиями властей, то неподалеку от них стали дежурить сотрудники полиции.

Из-за отсутствия денег в банкоматах жители городов и сел вынуждены добираться в областные и районные центры, надеясь обналичить начисленные им государством деньги.

Сотрудники банков объясняют отсутствие денег в банкоматах тем, что их направили на оплату труда фермеров, занятых в уборке урожая хлопка, которая в Туркмении в настоящее время находится в самом разгаре.

Между тем, фермеры утверждают, что с начала сезона сбора хлопка на их счета денег тоже не поступало, поскольку власти ввели новое правило — начисление денег производится только после выполнения государственного плана по сбору хлопка на 60%.

А из-за низкого урожая хлопкоробы рискуют остаться вообще без заработка, отмечает издание.