Санкт-Петербург, 5 ноября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. В правительстве Санкт-Петербурга рассматривают возможность повышения стоимости разового билета на наземный общественный транспорт на 10 рублей, а на метро — на 15 рублей в 2020 году. Это подтвердил глава комитета по транспорту Александр Головин в ответе депутату Заксобрания Борису Вишневскому («Яблоко»).

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

"В случае установления стоимости разового проезда в размере экономически обоснованного тарифа (50 руб. в наземном транспорте и 60 руб. в метрополитене) и увеличения стоимости длительных проездных билетов на двойной индекс потребительских цен (около 8%) дополнительная потребность в субсидии отсутствует. Данная мера позволил не доплачивать за счет наших жителей за туристов и гостей города», — заявил глава комтранса.

По подсчетам транспортного ведомства, в случае реализации предлагаемой модели количество людей, пользующихся разовыми билетами, снизится на 5−8% в 2020 году.

Кроме того, рассматривается и возможность повысить тарифы на разовый проезд на 5 рублей, а проездных — на 4% в начале и еще на 4% в середине года.

«Однако указанный вариант тарифной политики предусматривает дополнительную потребность в субсидии», — поясняет чиновник.

Сейчас петербуржцы за счет налогов компенсируют дорожным предприятиям порядка 53% себестоимости разового тарифа, или 1,5 млрд рублей в год.

Второе чтение бюджета на 2020 год, где и будет оговорен новый тариф, запланировано на 20 ноября.