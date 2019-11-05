Москва, 6 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 ноября, в Госдуме пройдёт «правительственный час» с участием министра энергетики РФ Александром Новаком, сообщает ИА REGNUM.

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Депутаты намерены обсудить с министром вопросы, связанные с газификацией населённых пунктов РФ, а также тарифы для производителей сельхозтоваров.

Накануне Новак уже провёл встречи с депутатами всех фракций Госдумы. Так, в частности, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» депутаты обсудили основные достижения электроэнергетического комплекса РФ, а также обозначили существующие в ней проблемы. В общей сложности, депутаты направили министру порядка 60 вопросов.

«Вопросы касались ликвидации перекрёстного субсидирования, тарифов для сельхозтоваропроизводителей, задолженности в электроэнергетике, которая исчисляется миллиардами», — отметил накануне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский.

В ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия» Новаку задали вопрос о введении социальных норм потребления электроэнергии (это когда при потреблении до 150 кВт плата одна, а выше того — иная).

«Несколько лет назад я организовывал кампанию на российском уровне против введения такого оброка. Министр ответил, что принимать такого решения они не планируют», — сообщил депутат Госдумы Олег Шеин.