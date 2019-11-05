Берлин, 5 ноября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В случае, если бы Берлинская стена не пала и ФРГ с ГДР продолжили своё существование, нынешний канцлер Германии Ангела Меркель ещё пять лет назад вышла бы на пенсию и поехала в США. Об этом она рассказала в интервью еженедельнику Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

«Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения — кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать», — сказала Меркель.

При этом она подчеркнула, что хотела бы посетить и ФРГ, но первый визит нанесла бы в Штаты: «Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина — это была моя мечта».

Напомним, 9 ноября 1989 года Берлинская стена официально пала. 155 км стены в течение последующих лет были разобраны, и на сегодняшний день осталось лишь около трёх км стены в качестве исторической достопримечательности.