Санкт-Петербург, 5 ноября, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Поток украинских и молдавских трудовых мигрантов в Петербург практически не поддается контролю, и большая часть этих граждан не платит никаких налогов в городской бюджет. Это констатировали на правительственном совещании в Смольном 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

John Jones Трудовые мигранты

Гражданам этих двух стран не нужно получать российские визы, а находиться в России они могут в течение 90 дней. Так что и патенты на работу они не покупают.

«Есть категории трудящихся — граждане Украины и Молдавии — у них очень льготный режим въезда-выезда, граница рядом, они на 90 дней приехали, уехали, отработали. Если проводить опросы, получается, что количество этих граждан, работающих по факту и никаких налогов не платящих, достаточно велико. Это большой нерегулируемый сегмент», — пояснил председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Корреспонденту ИА REGNUM он уточнил, что, согласно косвенным показателям, речь идет о десятках тысяч человек. «То есть это гораздо больше, чем то количество патентов, которые приобретают граждане Украины и Молдовы», — заметил чиновник.

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Всего в Петербурге в год продается около 260 тыс. патентов, основными приобретателями являются граждане Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, не поддаются исчислению те иностранные работники, которые прибывают из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

«Проблемными странами исхода для нас являются — с точки зрения организации процесса — Украина и Молдавия, но здесь изменения будут», — пообещал Чернейко.

Еще около 10 тыс. человек — в основном, высококвалифицированных специалистов — трудятся в Петербурге по рабочим визам согласно квоте. В целом миграционную ситуацию в Северной столице чиновники считают стабильной.