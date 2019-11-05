Меймене, Афганистан, 5 ноября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. 4 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявил, что семьи жертв войны получили помощь от Министерства внутренних дел этой провинции.

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», помощь получили по меньшей пере 800 семей, члены которых погибли в результате военных действий.

По словам официального представителя губернатора провинции Фарьяб, Министерство внутренних дел предоставило семьям жертв войны запас пшеницы.

Официальный представитель губернатора провинции Фарьяб отметил, что хотя эта помощь и может показаться достаточно скромной, необходимо создать условия для повышения уровня жизни этих семей, и эта помощь — крайне важный шаг в этом направлении.

Официальный представитель губернатора провинции Фарьяб также выразил надежду, что эта помощь окажет стимулирующее воздействие, и впоследствии эти семьи получат больше продовольственной и иной помощи от правительства и неправительственных организаций.