Вильнюс, 5 ноября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 5 ноября, в Хельсинки, во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, попросился в создаваемый без Литвы единый газовый рынок Латвии, Эстонии и Финляндии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гитанас Науседа

«Литва поддерживает проекты по интеграции региональных газовых рынков и готова участвовать в создании единой газовой зоны в регионе путем введения более благоприятной тарифной политики», — заявил Науседа. Его цитату приводит пресс-служба президента Литвы. «Финляндские компании все более активно используют Клайпедский СПГ-терминал, поэтому мы призвали еще активнее расширять сотрудничество, особенно после запуска газотранспортного соединения с Польшей и претворения в жизнь проекта Balticconnector. Это позволит обеспечить устойчивость газового рынка между Северными странами и континентальной Европой», — добавил Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года между компаниями, управляющими газотраспортными сетями Эстонии (Elering), Латвии (Conexus Baltic) и Финляндии был заключен договор о создании единого латвийско-финско-эстонского газового рынка к 2020 году.