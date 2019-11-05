Пхеньян, 5 ноября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. 2019 год стал для КНДР неблагоприятным не только в сфере сельского хозяйства, но и в электроэнергетике: из-за засухи упал уровень рек, что привело к сокращению выработки электроэнергии. В связи с этим Пхеньян ищет новые источники энергии в преддверии холодной зимы, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Электроэнергия

Экспорт энергоресурсов в КНДР практически полностью ограничен в рамках международных санкций ООН; значительная часть электроэнергии в стране вырабатывается на угольных и гидроэлектростанциях (50%). Однако запасы энергетического угля невелики, а из-за низкого уровня воды в реках наблюдается дефицит энергии, вырабатываемой на ГЭС.

В рамках диверсификации энергоресурсов в стране ведётся строительство солнечных и геотермальных электростанций, на которые приходится 99% альтернативной энергии. Также, как сообщает Yonhap, на заводах внедряются новые, более эффективные системы для сбережения энергии. Впрочем, эксперты сомневаются, что с помощью этих мер удастся в короткие сроки преодолеть дефицит электроэнергии в стране.