Качество политических партий, представленность интересов всех слоёв российского общества в Госдуме, взаимодействие различных политических сил для построения сильной страны, несмотря на разность их политических и идеологических доктрин, взаимосвязь всех ветвей власти в процессе выработки и принятия политических решений, выборы, взаимоотношения власти и оппозиции — эти и многие другие вопросы являются предметом рассмотрения участников круглого стола.

12:23

В работе круглого стола участвуют:

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и ряд других экспертов.

12:32 Модест Колеров: коммерциализация бюджетной сферы носит массовый и тем не менее антиконституционный характер. Логично, что социологи задаются этим вопросом — существует ли в России всё ещё социальное государство? Опрос ИА REGNUM указывает на то, что люди разных политических убеждений склонны отвечать «нет».

12:33 «Я так скажу, что оно уничтожено. Тем не менее информационные сигналы последнего времени утверждают, что президент Путин неожиданно для многих, если не для большинства, вернулся от острой внешнеполитической повестки к повестке внутренней: социально-экономические протесты», — отметил Колеров.

12:34 По словам Колерова, первый сигнал Путина — возвращение к социальной политике. Второй — правильно ли у нас разделено образование на бакалавриат, магистратуру? Правильно ли мы вообще вводили колониальную Болонскую систему, которая 10−15 лет назад на Западе получила широкое литературное освещение и показала, что дала студентам на Западе? Результат удручающий: новыми возможностями воспользовались считанные проценты, однако ценой этого стало разрушение прежней системы образования.

12:34 «Вы сломали то, что могли сломать в российской системе высшего образования, а теперь президент обратил внимание, что это не всегда хорошо», — подчеркнул Модест Колеров.

12:35 Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин: «В России политический кризис. Но это мягкое определение. Можно говорить о политическом тупике».

12:36 «Всё, что сегодня делает власть, имеет отношение только к охранительству. Транзит есть, но он связан лишь с президентом», — отметил Лепехин.

12:37 По мнению эксперта, все действия власти преподносятся в рамках консервативного дискурса, в русле «охранительства». «Это означает, что в стране не будет развития ни экономического, ни политического, ни культурного», — отметил Лепехин.

12:38 «Как результат мы видим, что некое сильное государство построено, но не для большинства населения, не для народа. Эффективно работает для некоторых частных интересов», — Лепехин.

12:38 «Нам нужен народный сильный Путин», качественно новый Путин, сила которого должна быть направлена в интересах народа, отметил он.

12:39 Проблема российского экспертного сообщества не в отсутствии прогрессивных рабочих моделей, а в неспособности убедить власть действовать сообразно этим рецептам, указал Лепехин. «Власть слушает не тех экспертов, которые имеют рецепты, а тех, кто говорит выгодные для неё вещи», — считает он.

12:45 «Хорошо, поругаем либералов. Но что есть у власти, чтобы решить проблему? Ничего нет. У экспертов есть — что строить известно, где строить известно. Но власти у экспертов этого не спросят. В охранительной системе нынешней все действия власти, касающиеся населения, носят имитационный характер», — Лепехин.

12:48 Владимир Лепехин [c) ИА REGNUM]

12:50 Заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков: «Невозможно в принципе никакое развитие без всемерного усиления социального государства. На самом деле главным тормозом развития, помимо охранительного сопротивления, является во всём мире отсутствие инструментов невоенного внедрения прорывных закрывающих технологий, которых накопилось много».

13:00 Сверчков: правительство, переходя к национальным проектам, демонстрирует полную неспособность к системному подходу. Это разрозненные бизнес-проекты.

13:02 То, как реализуется «Чистая страна», гробит проекты «Чистая вода» и «Чистый воздух». И туда не будут приглашаться люди, которые занимаются системным анализом — Сверчков.

13:10 Андрей Сверчков [Арсений Горбаруков © ИА REGNUM]

13:11 В России построено сильное государство, однако оно пока не работает для народа, а лишь для ряда частных интересантов. Такое мнение высказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. По его словам, происходящие процессы можно назвать «политическим тупиком». Читайте также: «В России построено сильное государство, но не для народа»

13:11 Политолог Владимир Павленко о росте левых настроений среди граждан России: «Власть лишилась социальной опоры и повисла в воздухе. Власть оттолкнула народ, который ей было верил. И пенсионная реформа — точка невозврата».

13:18 Лепёхин: все «красные» проекты в России управляются либо из Кремля, либо иностранными силами. Несмотря на то, что среди населения сильны левые убеждения, нет никакой самостоятельной платформы, которая могла бы политически выразить этот интерес.

13:23 «Мне кажется, имеет смысл поставить вопрос: как разумные идеи до власти доносить? Поставить как отдельную проблему и обсуждать её наравне с тем, как привести в порядок науку. Задача состоит именно в том, чтобы научиться доносить до власти в удобоваримом для неё виде те идеи, которые имеются в экспертном сообществе», — считает член совета клуба «Улица Правды» Владимир Ходукин.

13:29 Политолог Андрей Веселков: «Сильная президентская власть нам необходима. И тем не менее мы должны придерживаться во внутренней политике демократической формы государственного устройства. У нас недостаточно сильная президентская власть на данный момент. Сколько бы губернаторов президент ни менял, сигналы увязают в среднем звене управления — до низового они просто не проходят».

13:40 Сверчков: «Трагичность нынешней ситуации: до этого политическая система держалась на рейтинге Путина как на «рейтинге последней надежды». Последние опросы и показывают трагичность ситуации для страны — потерю последних остатков легитимности. В размен пошёл последний козырь власти. Это недопустимо. Если раньше была хоть какая-то прослойка, можно было найти козла отпущения, сбросить на него ответственность, то теперь мы видим, что страной руководит «ближний круг», плоть от плоти».

13:42 «В России стоит жёсткий блок на экономическое развитие. Что бы ни происходило, что бы Глазьев ни заявлял, идёт захват банками под видом инвестиций активов, МВФ даёт рекомендации вкладывать деньги за рубеж, а не во внутреннюю страну и так далее, и так далее», — отмечает Лепехин.

13:45 По мнению Лепехина, сегодня высказать идею может только Путин. Берётся то, что народ хочет, и Путин это говорит. Тогда народ объединится вокруг Путина, вокруг этой идеи. Нам нужна сильная президентская власть, но при этом власть народная и суверенная.

13:48 Сверчков: «Любое народное самоуправление каленым железом выжигается. На сегодняшний день муниципальное управление — главный враг государства».

13:55 Первый сигнал президента РФ Владимира Путина — возвращение к социальной политике. Второй — правильно ли в России разделено образование на бакалавриат, магистратуру, считает главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров. Читайте также: Колеров: Первый сигнал Путина — возвращение к социальной политике

14:00 Модест Колеров [Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:00 «Олигархический механизм — часть авторитарного механизма. В этом суть олигархии. Компрадорская, эксплуататорская, выкачивающая ресурсы капиталистическая власть — принципиально против нашего государства», — сказал Колеров.

14:06 «Консенсус либеральных деятелей таков: машина хорошая, вместо дурака надо поставить нас. И мы так науправляем, что всё будет хорошо», — считает Колеров. Опыт 1917 года наглядно показал порочность такой точки зрения. И нет уверенности, что какая бы то ни было «экспертная альтернатива» справится с управлением государством. Речь надо вести о масштабной программе возвращения к конституционности, к выполнению социальных обязательств государством.

14:12 Невозможно в принципе никакое развитие без всемерного усиления социального государства. Главным тормозом развития является во всём мире отсутствие инструментов невоенного внедрения прорывных закрывающих технологий, которых накопилось много, считает заместитель главного редактора ИА REGNUMАндрей Сверчков. Об этом: Развитие без усиления социального государства невозможно — Сверчков

14:18 Власть лишилась социальной опоры и повисла в воздухе. Власть оттолкнула народ, который ей было верил. И пенсионная реформа — точка невозврата, высказал своё мнение политолог Владимир Павленко, говоря о росте левых настроений среди граждан России. Читайте также: Власть лишилась социальной опоры — политолог

14:27 В России недостаточно сильная президентская власть на данный момент. Сколько бы губернаторов президент ни менял, сигналы увязают в среднем звене управления — до низового они просто не проходят, считает политолог Андрей Веселков. Читайте подробнее: Сигналы Путина до низов не доходят — политолог