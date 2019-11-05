Лондон, 5 ноября, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 18:45 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в декабре росла на 1,61% относительно уровня открытия торгов — до $63,13 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки поднималась выше $63 за баррель 24 сентября 2019 года.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI тем временем выросла на 1,34% к уровню открытия — до $47,3 за баррель.