Варшава, 5 ноября, 2019, 19:10 — ИА Регнум. В польском Сейме прошла первая встреча представителей парламентских клубов и канцелярии Сейма на тему организации работы Сейма IX созыва, сообщает 5 ноября агентство новостей Interia Fakty.

Szczebrzeszynski Польский сейм

В частности, было представлено предложение о разделении мест в зале нижней палаты, которое не приняли депутаты от «Гражданской коалиции».

Как заявил депутат от «Гражданской коалиции» Збигнев Конвиньский, «клуб «Гражданской коалиции» не согласен с предложенным разделением мест в Сейме нового созыва. Мы считаем, что мы должны сидеть посередине, а не ближе к левой стороне».

В центре зала Сейма, между партиями «Гражданская платформа» и «Право и справедливость», посадили партию «Конфедерация Свобода и независимость» и Польскую крестьянскую партию.

«Мы этого не принимаем и считаем, что это является нарушением того, что мы называем парламентской традицией», — добавил Конвиньский.

По этой традиции, как отметил депутат, разделение мест в зале Сейма отображает место на внутриполитической сцене — это значит, что правые сидят с правой стороны, левые — с левой, а центристы — посередине.