Ярославль, 5 ноября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Уголовное дело генерального директора ОАО «Ярославский ликеро-водочный завод» Владимира Скидана передано в суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РФ. Руководитель предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере.

Ярославский ЛВЗ

«По версии следствия, Скидан с целью уклонения от уплаты налогов за 2015 год занизил сумму налоговых отчислений ОАО «Ярославский ликеро-водочный завод», внес ложные сведения в налоговые декларации по акцизу на алкогольную продукцию за февраль, апрель, май 2015 года и направил их в налоговый орган», — говорится в официальном сообщении Генеральной прокуратуры.

По версии следствия размер недоуплаченных акцизов в федеральный и региональный бюджеты составил 630 миллионов рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM изначально Владимиру Скидану предъявлялось обвинение в неуплате акцизов на сумму в 2,5 миллиарда рублей. Уголовное дело Владимира Скидана рассмотрит Мещанский районный суд Москвы.

В Ярославле уже осужден еще один бывший директор «Ярославского ЛВЗ». За неуплату налогов в сумме 1,8 миллиарда рублей Роман Проскурин получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.