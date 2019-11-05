Санкт-Петербург, 5 ноября, 2019, 18:52 — ИА Регнум. В этом году к новогодним праздникам будет украшены 177 адресов в Петербурге, что на 30% больше 2018 года. На централизованное праздничное оформление города на 2019 год из бюджета города выделено 337 млн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Напомним, украшение города к Новому году и Рождеству Христова началось 1 ноября.

В этом году к новогодним праздникам в Петербурге подошли более основательно. Пересмотрена адресная программа, в которую включили не только центральные районы города, но и спальные, а также новостройки.

«Был увеличен объем оформления Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Приморского, Невского, Красногвардейского и Пушкинского районов. Также по распоряжению Александра Беглова в программу впервые включены районы новостроек — Шушары и Парнас. Надеюсь, что нам удастся создать хорошее праздничное настроение для всех жителей нашего города», — сказал Владимир Рябовол.

Всего на проспектах, улицах и площадях будет установлено свыше 3 500 элементов праздничного декора. Появятся световые композиции на опорах ЛЭП, деревьях, в чашах фонтанов и фасадах зданий. Исаакиевскую площадь, возможно, вновь украсят рождественские звезды. У Казанского собора и на территории Александро-Невской Лавры установят рождественский вертеп.

Также в Петербурге планируется установить 61 искусственную ель. Из них 16 елей высотой 20 метров и 45 елей высотой 14 и 8 метров. На Дворцовой площади установят искусственную ель высотой в 25 метров. Однако власти намерены пересмотреть этот вопрос на будний год, но последнее слово останется за горожанами.

«Мы рассматриваем возможность установки живой ели через год. Об этом мы, через онлайн-голосование, безусловно, спросим петербуржцев, так как вопрос стоит устанавливать живую ель или нет, всегда вызывал дискуссию. Ранее большинство, правда, с небольшим перевесом, высказалось за то, чтобы не рубить красавиц в живой природе. Если мнение горожан изменилось, то в следующем году мы будем готовы установить на Дворцовой площади живую ель», — отметил Рябовол.

Централизованные работы по оформлению города планируют завершить поэтапно к 1 и 10 декабря, а полностью город засияет праздничными огнями к 20 декабря 2019 года.