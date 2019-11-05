Липецк, 5 ноября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. В Липецке за неделю с 28 октября по 4 ноября сотрудники ГИБДД выявили 251 нарушение правил парковки. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мвд.рф Эвакуатор

182 нарушения было зафиксировано в автоматическом режиме, ещё 69 выявили автоинспекторы. По каждому случаю были вынесены постановления об административных правонарушениях. На специализированную стоянку эвакуировали 45 автомобилей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в областном центре объявили войну недобросовестным автомобилистам, которые нарушают правила парковки. Глава региона Игорь Артамонов даже предложил повысить для них штрафы.