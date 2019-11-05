Москва, 5 ноября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала заявления Владимира Путина, сделанные на заседании Совета по русскому языку.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку

По словам главы государства, совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии.

«Путин достойно ответил тем, кто считает русский язык «убогим и клоачным», но при этом мечтает о его «улучшении», — написала политик в своём Twitter.

По мнению Паниной, «язык — это фундамент идентичности, а его красоту хранят классические нормы». Политик выразила уверенность, что «реформы», калечащие русский язык, никогда не будут приняты обществом.

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