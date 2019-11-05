Тобольск, Тюменская область, 5 ноября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено следователями в Тобольске в отношении женщины, похитившей кота, стоимостью 55 тыс. рублей. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тюменской области.

Mvd.ru Кот

С заявлением о пропаже кота обратился в дежурную часть 32-летний мужчина, пояснивший, что приобрёл животное породы британская короткошерстная за 55 тыс. рублей, но дома держать его не смог из-за аллергии на шерсть у детей. Мужчина отнёс кота на работу, где за животным ухаживали сотрудники организации.

На месте происшествия по камерам наблюдения было установлено, что дорогостоящего кота похитила из сторожевой комнаты на территории предприятия женщина, которая после похищения скрылась в неизвестном направлении на легковом автомобиле.

Личность женщины была установлена, сотрудники полиции позвонили ей, и она согласилась вернуть животное. Отдавая кота полицейским, женщина пояснила, что он ей очень понравился и она решила его забрать себе. Свою вину похитительница признала полностью.

Кот по кличке Веня был возвращён законному хозяину. По факту похищения животного было возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершённой с причинением значительного ущерба. Согласно санкциям статьи, виновному в таком преступлении может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке покупательницы супермаркета в Мурманске пронести 16 килограммов сыра, не оплачивая его на кассе.