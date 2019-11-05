Лондон, 5 ноября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин выступил с резкой критикой политики премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его партии, 5 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Консерваторы Бориса Джонсона хотят провести Brexit, чтобы развязать тэтчеризм на стероидах» , — заявил Корбин сторонникам на митинге в Харлоу.

Корбин уверен, что Джонсон намерен построить в стране «дерегулированную американскую модель управления экономикой» после выхода Великобритании из Евросоюза.

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