Корбин: политика Джонсона — это «тетчеризм на стероидах»
Лондон, 5 ноября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин выступил с резкой критикой политики премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его партии, 5 ноября передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Консерваторы Бориса Джонсона хотят провести Brexit, чтобы развязать тэтчеризм на стероидах», — заявил Корбин сторонникам на митинге в Харлоу.
Корбин уверен, что Джонсон намерен построить в стране «дерегулированную американскую модель управления экономикой» после выхода Великобритании из Евросоюза.
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