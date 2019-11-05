Ярославль, 5 ноября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за обильных осадков значительно вырос уровень воды в малых реках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Наиболее опасной ситуация является на реках Сутка, Согожа и Касть в Мышкинском, Пошехонском и Даниловском муниципальных районах.

Vk.com Анна Мягкая Река Печегда

«На реке Согожа у деревни Андрюшино возможно достижение опасного явления «высокий паводок». Уровень воды составляет 4,4 метра, изменение за сутки составляет плюс 2,93 метра. На реке Сутка достижение высокого паводка возможно в течение 1−2 суток. При этом произойдет подтопление автомобильного моста у села Харинское Мышкинского муниципального района. На реке Касть у деревни Рылово в течение 1−2 суток произойдет затопление поймы, возможно частичное подтопление объектов, расположенных в пониженной части поймы», — говорится в прогнозе чрезвычайных ситуаций в Ярославской области на 6 ноября.

В связи с этим в главном управлении МЧС по Ярославской области распространили экстренное предупреждение.

«По данным Ярославского ЦГМС в связи с выпадением обильных осадков на территории Ярославской области в период с 05 по 12 ноября 2019 г. ожидается подъем уровня воды малых рек умеренной и высокой интенсивности (до 2,5 м за сутки) с достижением неблагоприятных и опасных отметок, возможно затопление пойм рек и низководных территорий», — говорится в тексте предупреждения.

Как сообщает портал YarNews, жители также фиксируют рост уровня воды в малых реках. В частности, реки Печегда в Тутаевском муниципальном районе.

«Маленькие ручейки превратились в реки, уровень воды поднялся метра на полтора. На фото Печегда по Никульской дороге. Вода обычно ниже на 1,5 метра. А если ещё больше будет — река выйдет из берегов вообще. Пруд у дома из берегов вышел. В колодце произошёл обвал, гряды все в воде как весной. Бабушка говорит в жизни такого никогда не видела», — приводит издание слова Анны Мягкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост уровня воды в ярославских реках из-за обильных осадков уже фиксировался в середине августа 2019 года. Тогда затопило автомобильные дороги в Брейтовском и Некоузском районах.