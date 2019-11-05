В Польше запретили импорт неэкологичных обогревательных котлов
Варшава, 5 ноября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда подписал дополнение к Закону об охране окружающей среды, которое вводит запрет на импорт в Польшу котлов для обогрева, сообщает 5 ноября новостной портал Onet.pl.
Обновленный закон вводит также наказания за продажу обогревательных котлов, не соответствующих европейским нормам экологии.
По информации портала, по подсчетам польского ведомства по предпринимательской деятельности и технологиям на польский рынок ежегодно поставляется около 200−250 тыс. котлов, работающих на твердом топливе (угле).
В соответствии с отчетами ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и общеевропейских органов, вследствие смога и осложнений, вызванных плохим качеством воздуха, в Польше ежегодно умирают 47 тыс. человек.