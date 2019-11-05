Рыбинск, Ярославская область, 5 ноября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Ярославской области вышла книга «Молога. До, во время и после затопления». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Книга о Мологе

Книга вышла в издательстве «Медиарост» в серии «Эхо эпохи. Дневники и мемуары» и представляет собой сборник воспоминаний, связанных с территориями, затопленными Рыбинским водохранилищем.

«Воспоминаний о Мологе сохранилось довольно много, мы подбирали для этой книги такие, которые бы, с одной стороны, не повторяли друг друга, а с другой — отражали бы разные точки зрения. Это и разные авторы — от крестьянина до профессора, так и разные подходы. Один автор пишет о том, как богато и сыто жили мологжане, другой повествует о крайней бедности, когда даже пуговицы приходилось перешивать с летней одежды на зимнюю. Один проводит мысль, что пришли плохие большевики и затопили прекрасные земли, другой рассказывает, как сами крестьяне разграбили после революции склеп Мусиных-Пушкиных. Получилась, на мой взгляд, довольно полная панорама русской жизни за столетие — с середины XIX до середины XX века», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор издательства Виталий Горошников.

В книге представлены уже ранее публиковавшиеся воспоминания мологжанина Павла Зайцева — это самые пространные и подробные описания жизни молого-шекснинского междуречья до затопления Рыбинским водохранилищем. Они описывают быт жителей поймы, их занятия, нравы, природу края и, особенно, рыбалку на Мологе.

Вспоминает жизнь на затопленных территориях агробиолог-селекционер, ученик академика Вавилова Павел Зимяхин. Особенно интересен его рассказ о жившей в Мологе Ольге Михайловне Блатовой (Мусиной-Пушкиной) — внучатой племяннице и крестнице французского писателя Виктора Гюго.

Впервые в книге публикуются воспоминания Игоря Березниковского, советского журналиста-международника, заведующего отделом арабских стран ТАСС, чьи предки происходили из села Борисоглебского на берегу Мологи. Также представлены воспоминания учительницы Нины Смирновой, дочери мологского священника Тамары Фавстовой, библиотекаря Галины Бурши и ряда других. Особняком стоят записки мологского краеведа XIX века Александра Фенютина, который не дожил до затопления.

Помимо воспоминаний, представлены очерки истории города Мологи (историка Марии Александровой) и строительства Рыбинского и Угличского водохранилищ (журналиста, автора краеведческих книг Антона Голицына).

Книга является совместным проектом издательства «Медиарост» и Рыбинского государственного музея-заповедника, в составе которого действует Музей Мологского края. Тираж книги — 1200 экземпляров, в ней 528 страниц. Мемуары дополняют архивные фотографии, иллюстрирующие жизнь Мологи до, во время и после затопления.