Калуга, 5 ноября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Более 300 представителей 12 детских и юношеских любительских театров из пяти федеральных округов Российской Федерации приняли участие в XIX всероссийском фестивале детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы», сообщили 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля.

Admoblkaluga.ru Гран-при фестиваля получил детский образцовый театр «Забава» из города Северодвинска Архангельской области за спектакль «Забавные сказки дядюшки Д» по мотивам сказок Дональда Биссета

Свои постановки представили артисты Архангельской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Курской, Новосибирской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской областей, а также Удмуртии и Карелии. В рамках фестиваля прошли конкурсные показы спектаклей, творческие лаборатории с обсуждением и разбором работ для режиссёров и руководителей коллективов. Гран-при фестиваля получил детский образцовый театр «Забава» из города Северодвинска Архангельской области за спектакль «Забавные сказки дядюшки Д» по мотивам сказок Дональда Биссета.

Фестиваль «Калужские театральные каникулы» организован Министерством культуры Российской Федерации, Государственным российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова, министерством культуры Калужской области, а также калужским Домом народного творчества и кино «Центральный» и Инновационным культурным центром Калуги.