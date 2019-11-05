Минск, 5 ноября, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Глава правительства Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства России и Белоруссии к 1 декабря 2019 года представят главам государств проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции между двумя государствами. Соответствующее заявление Румас сделал в интервью журналистам 5 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Румас

«Мы работаем… чтобы к 1 декабря проекты «дорожных карт» представить президентам», — сказал Румас.

Он напомнил, что на 19 ноября запланировано заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. На этом заседании будут присутствовать все министры двух стран. По каждой «дорожной карте» будет разбирательство и окончательное согласование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря будет ровно 20 лет, как был подписан договор о создании Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил к этой дате принять программу углубления интеграции между двумя государствами.