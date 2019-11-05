Москва, 5 ноября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в своей стране, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

«[На Украине] Галичина захватила всё пространство. Поэтому сегодня вся Украина, за исключением тех очагов, где идёт русское сопротивление, превращается в одну общую Галичину, — сказал Мигранян. — Этот народ может голосовать как угодно, но он не структурирован, не мобилизован, и Зеленский его не может мобилизовать. На Украине принципиально не консолидированный режим. Президент не контролирует силовые структуры, государственные институты. У него нет своей команды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению украинского политолога Виктора Небоженко, украинское общество спустя полгода после президентских выборов и через несколько месяцев после парламентских уже не надеется, не верит нынешней власти, а просто смеётся над ней.