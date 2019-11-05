Москва, 5 ноября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Менее трети выпускников российских педагогических вузов приходят работать в школу после получения образования. Об этом 5 ноября сообщила министр просвещения Ольга Васильева на заседании совета при президенте России по русскому языку.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По её словам, до окончания педагогических вузов сегодня доходят лишь около 60% поступивших, а работать по специальности идут 30% выпускников.

Как сообщила министр, в последние годы на бюджетные места в педагогические вузы принимается порядка 73 тысяч человек. В 2019 году прием по педагогическим направлениям был увеличен. В школах наблюдается нехватка преподавателей физики, информатики и английского языка.