Петропавловск-Камчатский, 5 ноября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. 31 октября президент РФ Владимир Путин провел заседание Госсовета, которое было посвящено задачам регионов России в сфере здравоохранения. Глава государства справедливо отметил, что медицина до сих пор остается актуальным и проблемным вопросом, который напрямую влияет на качество жизни населения и развитие страны.

Дмитрий Маркелов Та самая краевая больница, которую героически строят уже 10 лет

Путин также подчеркнул, что объем финансирования первичного звена медицины в стране недостаточен, а региональные чиновники подошли к вопросу оптимизации здравоохранения слишком «схематично». С критикой президента согласилась и вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что «во многих регионах оптимизация была проведена, скажем прямо, неудачно». А министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что инфраструктуру медучреждений «системно никто не трогал с конца 50-х годов».

При этом, как ранее заявляла Скворцова, на медицину в рамках профильного национального проекта выделяются колоссальные средства — 1,36 триллиона рублей на ближайшие 6 лет. Кроме того, по словам министра финансов Антона Силуанова, на модернизацию первичного звена здравоохранения в течение ближайших 5 лет дополнительно направят 550 млрд рублей.

И хотя первичное звено медицины действительно нуждается в серьезном дофинансировании — нельзя сказать, что ранее федеральные чиновники закрывали глаза на медицину. Причем это касается не только столицы, но и отдаленных регионов. К таким, например, как Камчатка.

Жители полуострова давно нуждаются в доступной квалифицированной медицинской помощи. И в федеральном центре это понимают, потому в 2017 году проект строительства новой окружной клинической больницы был включен в госпрограмму «Развитие здравоохранения».

Однако уровень реализации проекта вызывает вопросы, причем, не только у местных жителей, но и у полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Есть, к сожалению, ситуации, когда строительство объектов затягивается, или у проекта переносится срок начала реализации. Два примера — строительство онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре и краевой больницы на Камчатке. Пока это плохие истории. На эти объекты нужно обращать внимание, сделать все возможное, чтобы войти в утвержденный график», — сказал Юрий Трутнев.

Надо отдать должное Трутневу — он в данном случае использовал крайне дипломатические формулировки. Напомним, что возведение краевой больницы планировалось начать еще в 2009 году, но непосредственное строительство объекта началось спустя 5 лет. Причем за весь период на стройку потрачено 1,05 млрд рублей, а общая стоимость проекта оценивается в 13,8 млрд рублей.

Источники в медицинской отрасли Камчатки рассказали, что за последнее десятилетие подрядчики сменились несколько раз. Среди них были даже представители Южной Кореи, но сделка по административным причинам не состоялась, а затем последовал коррупционный скандал с участием главы минздрава региона Татьяной Лемешко и ее отставка.

Все это, безусловно, не могло оставаться без внимания федерального центра. Потому в августе текущего года стало известно, что дочка государственной корпорации «Ростех» завершит строительство краевой больницы.

«В соответствии с графиком строительства уже в 2022 году больница будет введена в эксплуатацию», — пообещал губернатор края Владимир Илюхин на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева. И в данном случае, учитывая репутацию «Ростеха», есть основания надеяться на то, что камчадалы таки дождутся появления современной краевой больницы.

Однако на этом вопросе проблемы краевой медицины не закачиваются. Как правильно замечают многие эксперты, сегодня в большинстве регионов РФ наблюдается острый дефицит медицинских кадров. Решается эта проблема по-разному: куда-то удается переманить специалистов из соседних регионов, а куда-то — из стран бывшего СССР. Но на Камчатку в 2019 году привлечено всего 34 врача при необходимости в 350 докторов различных специальностей. Особым спросом пользуются врачи-онкологи.

Вызывает опасения и реализация программы «Земский доктор», в рамках которой приглашенные из других регионов России врачи из-за бюрократических ошибок не могут оформить документы для получения льгот и субсидий, гарантированных государством.

При этом статистика подготовки новых медиков говорит о том, что краевые политики игнорируют эту проблему: так, на целевое обучение в 2019 году отправлено 33 человека, и это в ситуации, когда укомплектованность специалистами в медучреждениях региона составляет всего 52% (42% из них — пенсионного возраста).

Все это выливается в справедливую критику со стороны местных жителей. Причем справедливость этой критики неоднократно подчеркивал и президент в своих выступлениях. Но качественной медицины на Камчатке как не было, так и нет. Особенно это касается Петропавловска-Камчатского.

Так, например, в августе жители города жаловались на то, что им приходится ночью добираться до поликлиник, чтобы занять очередь и получить талон к врачу, называя сложившуюся ситуацию «дикостью». И в октябре был схожий случай — пациенты рассказали, как им приходится ночевать у больничных дверей ради заветного талона к нужному специалисту.

То есть даже после того, как краевое министерство здравоохранения возглавила Елена Сорокина — ситуация с очередями лучше не стала, равно как и с медицинской инфраструктурой в целом: ФАПов не хватает, а в одном из поселков, где проживает более тысячи детей, властями был закрыт филиал детской поликлиники.

С другой стороны, в 2019 году финансирование регионального здравоохранения запланировано в объеме 932 млн рублей. Из них 427 млн из федерального бюджета, 462 — из регионального, а еще 43 — это средства государственных внебюджетных фондов. То есть, деньги на реализацию проектов есть. Внимания со стороны федерального центра — в избытке. Запрос на решение проблем со стороны граждан — острейший.

Но проблемы почему-то не решаются. И это, к сожалению, ставит вопрос о компетентности тех чиновников, которые в правительстве отвечают за организацию и администрирование сферы здравоохранения.

Ведь когда губернатор края из года в год заявляет о социальной направленности бюджета и оснащении медучреждений высокотехнологичным оборудованием, но при этом на это тратится всего лишь 3 млн рублей — это говорит о том, что здравоохранение Камчатки нуждается в срочной реанимации.