Анкара, 5 ноября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании парламентской фракции Партии справедливости и развития заявил: «Те, кто критикует Турцию за ее правомерную борьбу, угрожает ей и пытается вынудить отступить, гораздо менее решительно вели себя перед лицом террористов».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы поставили сильнейших мира сего на колени при Галлиполи и, вопреки им, построили свое государство в войне за независимость и, противостоя нескончаемым ударам, которые они долгие годы наносят посредством террористов, до сих пор твердо стоим на ногах, нужно ли нам благодарить их?».

Турецкий лидер добавил: «Те, кто пугают нас санкциями, верно, не знают, что единственный, кто может нас наказать, — Всевышний Аллах. Те, кто хотят поставить нас на колени, видимо, не в курсе, что нам приказывает только наш народ. Те, кто путают Турцию с колониями, быть может, ждут какой-то информации, приказа, решения для того, чтобы лучше увидеть истину? Вот я отсюда говорю это ещё раз. Этот флаг не падёт. Этот азан не смолкнет. Эта страна неделима. Этот народ непреклонен. Даст бог, это государство будет стоять вечно». Товарищи Эрдогана по партии стоя приветствовали заключительную часть его речи аплодисментами.