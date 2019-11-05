Анкара, 5 ноября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «Устранение лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спасло весь мир. Все это прекрасно, но почему вы не оказываете необходимой помощи помимо этого? Вы должны предоставлять определенную поддержку».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Настолько же, насколько это было важно для вас, террористический главарь Фетхуллах Гюлен значим и для нас. В результате действий его группировки погиб 251 наш брат, 2193 человека стали гази (в исламе — ветеран священной войны). Расплаты за это не будет? Расплатой станет только выдача этого человека Турции. И здесь нет разницы, что конкретно это за террорист».

Турецкий лидер добавил: «Турция больше остальных была для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мишенью, для связи с ним и движение Фетхуллаха Гюлена, и Рабочая партия Курдистана использовали все имеющиеся средства. По этому вопросу они говорили так прямо и открыто, что понять это мог даже самый невежественный человек».