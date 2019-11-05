Уфа, 5 ноября, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Автомобиль скорой медицинской помощи, направлявшийся с пациентом в больницу, перевернулся на трассе в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла на 63-м километре автотрассы Белорецк — Учалы — Миасс. По предварительной информации, бригада неотложной помощи направлялась с пациентом в больницу Белорецка.

Водитель потерял управление автомобилем по неизвестной на данный момент причине. Произошёл съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. По счастливой случайности никто не пострадал. Пациента отправили в больницу на другой машине скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Башкирии женщины, подозреваемой в нападении на фельдшера скорой помощи.