Аддис-Абеба, 5 ноября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск помолился за убитых во время жестоких акций протеста в Эфиопии, в результате которых десятки людей погибли. В конце октября начались беспорядки в Оромии — самом густонаселенном регионе восточноафриканской нации. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил журналистам, что по меньшей мере 86 человек были убиты во время столкновений, вызванных этническими и религиозными конфликтами. По его словам, среди жертв 40 православных христиан и 34 мусульман. Премьер-министр призвал к прекращению использования религии или этнической принадлежности в качестве причины конфликтов и призвал молодежь избегать религиозного и этнического экстремизма.

Помолившись с прихожанами на площади Святого Петра, папа Франциск провёл панихиду по всем, кто пострадал от насилия, включая верующих Эфиопской православной церкви. «Я выражаю близость к этой церкви и её патриарху, дорогой брат Абуна Матиас», — подчеркнул папа Римский. — Я прошу вас помолиться за всех жертв насилия на этой земле».