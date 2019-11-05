Москва, 5 ноября, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Госдуме не проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта, направленного на обязательную установку российского программного обеспечения при продаже различных гаджетов, так как депутаты усомнились в основных пунктах инициативы. Об этом журналистам заявил депутат фракции КПРФ в Госдуме Алексей Куринный, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Чичилимов Владимир ИА Красная Весна Ноутбук

Так, в частности, законопроект вводит обязанность по установке российского ПО на продаваемые гаджеты, но при этом не уточняет, на какие устройства распространится нововведение, а также какие именно программы авторы законопроекта хотят заранее устанавливать.

«Обязательность предустановки отобранных по неизвестным критериям правительством РФ отечественных программ, совместимость их с импортной техникой, отсутствие у потребителя выбора и многие другие вопросы, оставшиеся без конкретного ответа, не позволили нашей фракции поддержать законопроект», — подчеркнул Куринный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство депутатов проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 июля 2020 года.