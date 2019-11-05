Ярославль, 5 ноября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предлагает присоединить часть Вологодской области к Ярославской в случае принятия решения о строительстве целлюлозного комбината в Череповецком районе. Об этом депутат написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбинское водохранилище

Тема строительства целлюлозного комбината на берегу Рыбинского водохранилища активно обсуждается в Ярославской области. Накануне встречу по этому поводу провели общественники и политики из Москвы, Рыбинска, Ярославля и Череповца. Депутат Дмитрий Петровский не принял участие в акции, но высказался по поводу строительства комбината.

«Если есть возможность для экономики страны не строить его — то лучше не строить, и надо приложить все силы, чтобы этого строительства не было. Если же этот ЦБК нужен экономике страны, а не состоянию одного олигарха, то строить нужно — но, контролируя экологические нормы постройки и эксплуатации самым строжайшим и открытым образом. Ну и с точки зрения области нужно бороться тогда за то (если не дай бог его сочтут необходимым для экономики страны), чтоб он был на территории Ярославской области. Так как это прямой источник доходов бюджета области. Простейшим выходом в данной ситуации мне бы виделась передача части территории Вологодской области — Ярославской области», — написал депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Возможный пересмотр административного деления депутат объяснил тем, что негативное воздействие комбинат будет оказывать на Рыбинское водохранилище, большая часть территории которого находится в Ярославской области. Поэтому и налоги, по мнению Петровского, комбинат должен платить в Ярославской области.