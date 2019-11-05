Москва, 5 ноября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрея Келина послом в Великобритании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Mid.ru Андрей Келин

«Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в тексте документа.

Указ был подписан 5 ноября 2019 года.

Напомним, Андрей Келин в разные годы занимал ряд дипломатических постов. С 2011 по 2015 гг. Келин являлся Постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.