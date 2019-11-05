Москва, 5 ноября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Российский актёр Пётр Смидович умер в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе театра Et Cetera, где Смидович играл с 2001 года.

Et-cetera.ru Пётр Смидович

«Ушел из жизни артист Петр Глебович Смидович. Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но … Очень горько, очень больно, очень тяжело», — рассказали в пресс-службе.

В театре отметили, что актёр начинал свою карьеру во МХАТе, где играл вместе с такими артистами, как Анастасия Зуева, Евгений Евстигнеев и Вячеслав Невинный: «Он обладал невероятным обаянием, даже самый отрицательный персонаж в его исполнении всегда хоть в чём-то, но вызывал симпатию».

После перехода в труппу театра Et Cetera Смидович успел отметиться в таких спектаклях, как «451 градус по Фаренгейту», «Борис Годунов», «Ваня и Крокодил», «Комедия ошибок» и многие другие. Телезрителю актёр запомнится ролями в таких сериалах, как «Исаев», «Сыщики» и «МУР есть МУР».