Париж, 8 ноября, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Слово «либерализм», как известно, происходит от латинского «освобождать», и, как многим кажется, имеет отношение к свободе. О том, какую свободу имеет в виду нынешний погрязший в манипуляциях либерализм, рассказывает автор ИА REGNUMРуслан Хубиев.

Ministerio de Cultura de la Nación Французский философ, идеолог неолиберализма Бернар-Анри Леви

Удобно рассуждать о каком-то явлении, которое персонифицировано в каком-нибудь деятеле. Тогда описание сразу становится весьма конкретным. Вот и трубадур либерализма, французский как бы философ Бернар Анри-Леви, даёт такую возможность. Философия этого весьма раскрученного околополитика проста: всякое государство, ведомое хорошо оформившейся патриотической силой, склонно эволюционировать в тоталитаризм. А значит, во имя либерализма святого и безгрешного всякую патриотическую, национальную, государственную организацию надо вовремя придушить. Вовремя — то есть как можно раньше.

Именно поэтому Леви, как чёртик из табакерки, возникает там, где скоро начнётся очередная операция по уничтожению государства. Так, в 1999 году этот торговец либеральным дискурсом выступил с призывами бомбить Югославию, в том же году поддержал бандита и террориста Басаева в его нападении на Дагестан, в 2003 горячо приветствовал приход к власти Михаила Саакашвили. Список можно продолжать, удивляясь тому, что ни разу мятежный философ не укусил самое сильное пока что на планете государство. Впрочем, и от его деятельности для тех государств, которые намерены продолжить своё существование, может быть польза. Если о вас задумался этот светоч либерализма — то пора вспомнить о своём ракетном потенциале.

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева «Серый кардинал «либерализма»: чем опасен для мира Бернар Анри-Леви».