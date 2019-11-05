Москва, 5 ноября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября. Подобные учреждения действуют в двадцати регионах, но на разных принципах.

Cheladmin.ru Вытрезвитель

Согласно поправкам, регионы получают новое полномочие — создавать вытрезвители на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Особенности функционирования определит правительство РФ.

Предлагается прописать базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Если губернатор не захочет в регионе создавать вытрезвитель, его никто и не заставит, уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), представляя законопроект.

Проблема острая, ее надо решать, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«В ряде наших регионов уже начали появляться подобные вытрезвителям специализированные учреждения. Для них выделяется транспорт и работает медперсонал. Теперь закон будет четко определять работу таких учреждений», — сказал парламентарий.