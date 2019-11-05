Ярославль, 5 ноября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская посетила Ярославский водоканал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на самом предприятии.

Совещание на «Ярославльводоканале»

В составе делегации также присутствовали заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец и заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

«За свою более чем 130-летнюю историю это предприятие претерпело много преобразований. Реализовано несколько крупных проектов, которые позволили сохранить качество водоснабжения на должном уровне», — отметил заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Гостей познакомили со всеми этапами водоподготовки. В состав предприятия входят три водопроводные станции. Они обеспечивают холодной питьевой водой жителей Ярославля и Ярославского района. «Ярославльводоканал» внедряет современные методы очистки воды, проводит модернизацию электрооборудования, насосных агрегатов, систем фильтрования.

На предприятии ведется трехступенчатый контроль качества воды. Ежедневно специалисты проводят более 1200 анализов. В собственной аккредитованной лаборатории предприятия ведется работа по техническому переоснащению.

Гостей также познакомили с работой диспетчерской службы водоканала. Ежегодно сюда поступает более 30 тысяч заявок. Сегодня диспетчерская полностью автоматизирована и оснащена современным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени следить за состоянием сетей, насосного и электрооборудования, контролировать доступ на все объекты и проводимые работы.

«Не менее важное направление деятельности предприятия — реализация социально-ориентированных проектов. В частности, синхронизация работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и губернаторской программе «Решаем вместе», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Интересовала присутствующих и очистка сточных вод. Чтобы улучшить этот процесс, «Ярославльводоканалом» начата реконструкция объектов очистных сооружений канализации. После ее завершения вся сбрасываемая в Волгу вода будет проходить обеззараживание ультрафиолетом.

В завершение встречи собравшиеся обсудили актуальные проблемы, с которыми водоканалам приходится сталкиваться в своей работе из-за пробелов в законодательстве. Было решено сформировать ряд предложений и направить их для рассмотрения на уровне федерации. В свою очередь, Галина Хованская высказала готовность разобраться в существующих вопросах более предметно.