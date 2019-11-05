Москва, 5 ноября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Законопроект об оружии и его сервисном обслуживании Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Нарезной ствол

Предполагается ввести дополнительные ограничения при приобретении гражданского охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом.

Кроме того, вводится понятие «сервисное обслуживание оружия». Речь идет о деятельности юрлиц, включающей чистку, смазку оружия, регулировку прицельных приспособлений, регулировку ударно-спускового механизма, замену комплектующих деталей оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, и иные действия, на осуществление которых не требуется получения разрешения или лицензии.

Согласно поправкам, сервисное обслуживание гражданского оружия вправе осуществлять юрлица, имеющие лицензию на разработку, производство, испытание, хранение, ремонт, утилизацию соответствующего оружия и основных частей огнестрельного оружия, или лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия.

При проведении сервисного обслуживания запрещается внесение изменений в конструкцию оружия, изменяющих его технические характеристики.