Киев, 5 ноября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг сведения о срыве переговоров между Украиной и МВФ. Об этом он заявил 5 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Gov.ua Алексей Гончарук

«Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался — это просто манипуляции, которым не следует верить», — рассказал глава правительства Украины.

Он рассказал, что представители МВФ хотят убедиться, что Украина сделает всё возможное, чтобы взыскать средства из обанкротившихся банков.

«У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда», — добавил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном банке Украины заявили, что ожидают получить первый транш от МВФ до конца 2019 года.

Читайте также: Ждем денег до конца года: Нацбанк Украины заявил, что с МВФ все по плану