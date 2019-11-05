Москва, 5 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Желая сохранить свое имя в мировой истории, президент США Дональд Трамп использует простой, но эффективный прием: расторгнуть все соглашения, заключенные до него, назвав их невыгодными, и вступить в торг за заключение новых, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление Трампа о сделке с РФ и КНР по контролю над вооружениями. «Первая часть плана реализуется легко. Осуществимость второй — под большим вопросом. Под руководством Трампа к близкому окончанию его первого президентского срока США рискуют увязнуть в бесконечных торгах и согласованиях по сделкам, заключаемым взамен расторгнутых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Новая сделка по контролю над стратегическими вооружениями после прекращения действия СНВ-3 обречена завязнуть в бесконечных обсуждениях. Эта долгоиграющая тема может бесконечно использоваться в предвыборной борьбе, но в предлагаемой форме трёхстороннего соглашения с участием Китая сделка невозможна по вполне объяснимым причинам.

США и Советский Союз, впоследствии — США и Российская Федерация могли договариваться о паритете в стратегических вооружениях, как обладающие их самым большим количеством. У Китая нет такого количества, чтобы его в чем-то ограничивать.

По оценкам Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), Россия обладает примерно 8500 боеголовками, США — около 7700, а Китай имеет их всего 250. Это даже меньше, чем у Франции с их 300 боеголовками. Возможно, из-за секретности ICAN просто не все знает, и у Китая боеголовок больше, но ведь не на порядок же!

Включение Китая в сделку по сокращению боеголовок в качестве равноправного партнера может означать только сокращение их Россией и США до уровня Китая. Что вряд ли имел в виду Дональд Трамп.

И, во-вторых, но на самом деле — это главное. Трёхсторонний паритет — это логический нонсенс, недостижимое на практике состояние. Политика — вещь переменчивая. Из трёх партнеров два всегда могут договориться против третьего, причём в любых сочетаниях.

Какой же тогда паритет? Трёхсторонний «паритет» станет лишь веским поводом для взаимных подозрений всех участников сделки против всех и долгосрочным источником глобальной напряженности. Странно, что президентом одной из сверхдержав мог стать человек, не понимающий таких простых вещей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты в настоящее время стремятся заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил 5 ноября глава Белого дома Дональд Трамп.

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