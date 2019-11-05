Москва, 5 ноября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Дмитрий Дробышев — будущий эпидемиолог, студент пятого курса Первого Московского медицинского университета им. И. М. Сеченова. В олимпиаде «Я — профессионал» Дмитрий участвует с первого сезона, но серьезно рассчитывать на победу может только в этом году, потому что наконец открылось профильное для него направление «Медико-профилактическое дело».

Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал» Дмитрий Дробышев

— Дмитрий, в первом и втором сезоне олимпиады вы участвовали по направлению «Лечебное дело и педиатрия». Насколько сложными вам показались задания, если учесть, что это не ваш основной профиль?

— До третьего курса мы — эпидемиологи и студенты лечебного факультета — идем по одной программе, поэтому я не ожидал увидеть в олимпиадных задачах «китайской грамоты». Несмотря на то, что оба раза я не прошел в финал, считаю, что это был очень полезный опыт: я прокачал свои знания в анатомии, патологии, физиологии. Если бы не было открыто «моё» направление, я опять бы участвовал в олимпиаде по треку «лечебников».

Сейчас, когда олимпиадные вопросы будут посвящены темам, которые я изучаю уже почти пять лет, я очень рассчитываю попасть на заключительный этап. Вообще здорово, что мы теперь можем соревноваться с «лечебниками» на равных.

— Вы уже ознакомились с демонстрационными заданиями по своему направлению? Знаете, к чему готовиться?

— Нет, я сейчас работаю над статьей в реферируемый журнал, и пока руки не дошли. Но по опыту прошлых лет знаю, что олимпиадные задачи отборочного тура отличаются тем, что требуют включить всю память и интеллект. Тут перемежаются вопросы, где надо просто знать выученный ответ, с вопросами «на подумать». Я обязательно прорешаю все демонстрационные задачи, которые выложены на сайте олимпиады.

Однако мои знакомые, которые сумели пройти в финал, говорят, что эффективно подготовиться к отбору очень сложно: задания затрагивают разные дисциплины всех шести курсов. Ты либо знаешь правильный ответ или готов обоснованно его предположить, либо выбываешь из «олимпийской гонки». Собственно, готовиться надо к финалу, но пока рано загадывать.

— Вы обмолвились о том, что пишите статью. С насыщенной учебой у вас хватает времени на науку?

— Если достаточно грубо упростить — эпидемиологи занимаются контролем мер профилактики болезней и выработкой новых мероприятий, направленных на снижение заболеваемости. Вот вторая задача — это, по большей части, удел ученых. Сейчас мне интересно заниматься вопросами общественного здоровья, у меня уже вышла одна статья, которая вошла в базу Scopus, еще одни мои тезисы были опубликованы в РИНЦ-журнале нашего университета. Поэтому сейчас, участвуя в олимпиаде, я хочу стать победителем не из-за стажировок или премии в 300 тысяч рублей, а из-за льгот на поступление в ординатуру или аспирантуру.

— Так ординатура или аспирантура?

— Думаю, это решится в самый последний момент: если у меня к окончанию вуза будет задел на кандидатскую, то буду поступать в аспирантуру. А если нет — выберу ординатуру и буду дальше искать свое научное призвание.

— Пожалуй, отвлеченный вопрос, но его нельзя не задать. Скажите, если бы в вашей власти было избавить человечество от одной болезни, какую вы бы выбрали?

— Конечно, ВИЧ-инфекция.

— Спасибо за интервью, желаем вам победы на олимпиаде!