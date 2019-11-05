Колумбус, США, 5 ноября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Новая методика поиска чёрных дыр помогла обнаружить чёрную дыру с необычно малой массой. Соответствующий доклад астрофизиков из США был опубликован в журнале Science.

Цитата из к/ф «Интерстеллар» реж Кристофер Нолан. 2014. США, Великобритания Черная дыра

В научной статье отмечается, что обычно чёрные дыры учёные находят с помощью рентгеновских лучей. Их испускает материя перед тем, как она падает на черную дыру. Но есть случаи, когда поглощения материи не происходит, а значит нет и рентгеновского излучения.

Новая методика предполагает исследование комических объектов, которые вращаются вокруг друг друга. Астрофизики начали поиски таких систем, в которых с чёрной дырой взаимодействует звезда. Вращаясь вокруг своего «соседа», космическое светило то приближается к Земле, то удаляется. Из-за этого то в одну, то в другую сторону сдвигается спектр его излучения.

Внимание ученых привлекла звезда 2MASS J0521, расположенная в созвездии Возничего, в 12 тысячах световых лет от Земли. По скорости движения и ряду других признаков астрофизики вычислили массу её невидимого спутника.

Оказалось, что масса данного тела, которое невозможно увидеть в телескопы, в 3,3 раза больше, чем у Солнца. Данный результат находится в диапазоне между показателями для нейтронных звезд, но ниже, чем у чёрных дыр. Поскольку у объекта нет излучения, то его отнесли к разряду малых черных дыр, подобных которым еще не удавалось обнаружить.

«Её открытие расскажет нам много о том, как устроены и появляются такие объекты, и как они эволюционируют», — заявил руководитель проекта Тодд Томпсон, астрофизик из Университета штата Огайо (США).