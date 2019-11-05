Тверь, 5 ноября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Энергоблок №3 Калининской АЭС включён в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщили 5 ноября в управлении информации и общественных связей Калининской АЭС.

A.Savin Калининская АЭС

В рамках ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке топлива, средний ремонт реакторной и турбогенераторной установок. Кроме того, специалисты провели текущий ремонт блочного трансформатора и ремонт турбины К-1000−60/3000. Также проводилась модернизация электротехнического оборудования.

Как уточнили в управлении, на данный момент в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, их суммарная нагрузка составляет 4 234 МВт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на Калининской АЭС произошло отключение от сети трёх из четырёх блоков, причиной, как выяснилось позже, стало нарушение электрической изоляции с последующим коротким замыканием.