Москва, 5 ноября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Поступления бюджета растут не только от повышения ставки ключевого российского налога — НДС, но и усилению эффективной роли государства в сборе налогов. Пора оставить российский бизнес в покое. Хорошо бы начать собирать налоги с теневого сектора, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявиление Минфина о росте ставки НДС."ФНС ожидает, что уже в 2020—2022 гг. в федеральный бюджет поступят более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС до 20%, это впечатляющие цифры. Но стоило ли государству в очередной раз закручивать гайки для добропорядочных легальных плательщиков налогов в период условного экономического роста России?

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Российский бюджет в профиците, цены на нефть очень комфортные, геополитический фон нейтральный. Но по-прежнему основные доходы казна получает с экспорта природных ресурсов, и красивым цифрам в первом полугодии очень помогло зачисление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за прошлый год.

Сегодня в России слабый рубль и комфортные цены на энергоресурсы — это просто сказка и сладкий сон для прекрасного самочувствия российских государственных финансов.

Международные резервы России сейчас превышают $530 млрд. В России профицит бюджета почти $2 трлн. В перспективе налогооблагаемую базу желательно не расширять, ставки не повышать.

Государству следует эффективнее выводить из нелегального поля теневой сектор, собирать налоги с него. К тому же неплохо было бы, чтобы слухи о том, что Минфин может в 2020 году покупать на нефтегазовые доходы валюты меньше, чем сейчас, а остальные рубли пускать в экономку, стали реальностью», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в прогнозе Минфина для проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг. говорится, что рост ставки НДС в 2019 году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более 2 трлн рублей.

Читайте также: Минфин РФ: рост НДС позволит дополнительно привлечь в бюджет 2 трлн рублей