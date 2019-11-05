НДС: пора «стричь» налоги с теневого сектора, а бизнес оставить в покое
Москва, 5 ноября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Поступления бюджета растут не только от повышения ставки ключевого российского налога — НДС, но и усилению эффективной роли государства в сборе налогов. Пора оставить российский бизнес в покое. Хорошо бы начать собирать налоги с теневого сектора, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявиление Минфина о росте ставки НДС."ФНС ожидает, что уже в 2020—2022 гг. в федеральный бюджет поступят более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС до 20%, это впечатляющие цифры. Но стоило ли государству в очередной раз закручивать гайки для добропорядочных легальных плательщиков налогов в период условного экономического роста России?
Как сообщало ИА REGNUM, в прогнозе Минфина для проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг. говорится, что рост ставки НДС в 2019 году позволит получить бюджету РФ рекордные дополнительные доходы в размере более 2 трлн рублей.
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